Насилу вирішує навіть найпростіші побутові завдання: стало відомо про тяжкий стан зірки серіалу «Татусеві доньки»

Російська актриса театру та кіно Дарина Мельникова, відома за серіалом «Татусеві доньки», поскаржилася на сильну втому наприкінці року.

29-річна актриса зізналася, що важко вирішує навіть найпростіші побутові завдання, а день пролітає буквально за дві години. У неї вже діагностували перевтому. Мельникова каже, що її організм чекає на «тотальну відпустку», але вона втомилася так сильно, що в неї немає сил планувати навіть відпочинок.

Молода жінка пише, що їй хочеться, щоби хтось узяв частину проблем на себе. Але допомогти Даші нема кому — з чоловіком вона розійшлася. Має на руках двох дітей.

Актриса розповіла, що осінь була дуже насиченою. Якоїсь миті вона була задіяна відразу у чотирьох проєктах у театрі та кіно. Крім того, участь у шоу «Льодовиковий період», в якому акторка змогла дійти до фіналу.

За визнанням знаменитості, не перегоріти їй допомогло суспільство друзів, які часом буквально зіскрібали з дна Мельникову.

Нагадаємо, ще одна акторка серіалу «Татусеві доньки» Ліза Арзамасова, яка вийшла заміж за російського фігуриста Іллю Авербуха, у серпні народила хлопчика. Для Авербуха це друга дитина. У фігуриста є 17-річний син Мартін від шлюбу з фігуристкою Іриною Лобачовою.



Фото Instagram/melnikovadsh

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