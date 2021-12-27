Вперше за час пандемії фільм зібрав у прокаті понад мільярд доларів

У понеділок, 27 грудня, було підбито підсумки касових зборів у кінотеатрах Європи та США за минулий уїк-енд, який був різдвяним. І стало відомо, що фільм «Людина-павук: Додому шляху нема» з Томом Холландом та Зендеєю у головних ролях зібрав понад мільярд доларів! Поки що це перший і єдиний фільм, якому вдалося таке за часів пандемії коронавірусу.

В американському прокаті картина зібрала 467 мільйонів доларів і стала найкасовішою в історії компанії Sony. У 61 країні світу збори становили 587,1 мільйона доларів. «Людині-павуку» вдалося перетнути мільярдну позначку навіть без прокату в Китаї, що за останні п'ять років буває вкрай рідко. Так що у картини ще величезний потенціал у досягненні значно більшого комерційного успіху.

Знімання фільму коштували Sony 200 мільйонів доларів. Касові збори вже вп'ятеро перевищили бюджет, і це чудовий показник. Крім комерційного, фільм супроводжує успіх у критиків. Рецензії переважно позитивні. На сайті Rotten Tomatoes, найбільшій платформі кінотелерецензій в інтернеті, рейтинг фільму «Людина-павук: Додому шляху нема» складає 94%.

До речі, картина зібрала понад мільярд доларів лише за 12 днів прокату. Найшвидше це вдалося зробити лише одному фільму в історії — це «Месники: Завершення». Нагадаємо, він тривалий час очолював рейтинг найкасовіших фільмів в історії, обійшовши «Аватар» Джеймса Камерона.

З урахуванням успіху «Людини-павука» у «клубі мільярдерів» (фільми, що зібрали більше мільярда доларів у прокаті) тепер 49 картин. «Аватар» повернув собі пальму першості — 2 мільярди 847 мільйонів 246 тисяч доларів. «Месники: Завершення» посідають друге місце — 2 мільярди 797 мільйонів 501 тисячу доларів. На третьому місці знаходиться «Титанік» — 2 мільярди 201 мільйон 647 тисяч доларів.

З «Людин-павуків» найвище дісталася «Людина-павук: Вдалині від дому». Він займає 25 місце, зібравши 1 мільярд 131 мільйон 928 тисяч доларів.

А «Людина-павук: Додому шляху нема» одразу посіла 38-е місце (1 мільярд 54 мільйони 432 тисячі доларів). І він має всі шанси піднятися в рейтингу ще вище.

Список фільмів-мільярдерів не поповнювався з кінця 2019 року.

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