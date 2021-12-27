«Одразу почала матюкатися»: виконавець ролі Атоса у «Трьох мушкетерах» розповів, чому Булат Окуджава ненавидів Аллу Пугачову

Примадонна російської естради Алла Пугачова, яка нещодавно відзначила олов'яне весілля з Максимом Галкіним, вважала, що її ненавидить геніальний бард Булат Окуджава.

Про це на росТВ розповів актор Веніамін Смєхов, якому довелося говорити зі співачкою з приводу привітання поетову та композитору, передає riafan.ru.

За словами Смєхова, конфлікту між метром та співачкою не було. Але Пугачова вважала, що її поет ненавидить.

Коли Окуджаві виповнилося 60 років, син та дружина поета вирішили зняти кіно до ювілею. Сім'я хотіла, щоб Алла Пугачова виступила у цьому фільмі, сказала кілька теплих слів про ювіляра та заспівала.

За словами Смєхова, який повідомив їй про це, Примадонна зняла слухавку й одразу почала матюкатися. Потім вислухавши прохання, сказала, що Окуджава її ненавидить, бо вона якийсь рядок Мандельштама неправильно виконала у своїй пісні.

Але все ж таки після розмови з дружиною поета Пугачова погодилася. Вона чудово привітала барда. Виконала пісню про осінь.

Фільм Окуджаві дуже сподобався. Він захоплювався усіма й раптом побачив Пугачову. У повітрі повисла тиша. Поет запитав дружину, як вдалося вмовити Пугачову.

Після закінчення картини знаменитий бард ще кілька разів переглядав епізоди з Примадонною.

Нагадаємо, Булат Окуджава пішов з життя у 1997 році. На момент смерті йому було 73 роки. З Києвом у Булата Окуджави пов'язані пам'ятні сторінки.

Кілька разів чиновники від культури забороняли йому виступати в українській столиці.

Після цього знаменитий бард сказав, що до Києва він ніколи більше не приїде. Коли заборону на творчість Окуджави зняли, він відмовлявся від концертів в українській столиці. На прохання киян Окуджава таки приїхав, скасувавши гастролі у Польщі. Виступав він у залі Будинку художника. Публіка приймала його з захопленням. Про це розповів організатор концерту київський продюсер Семен Рубчинський.

295

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter