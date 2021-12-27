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«Вона була голою»: MONATIK потрапив у пікантний курйоз із фанаткою

14:12 27 грудня 2021
Дмитро Монатик

Дмитро Монатик, перший поцілунок з яким показала його дружина Ірина на фото, що спантеличило колег співака, розповів про незвичайну шанувальницю, яка ввела його у шоковий стан.

Як пише stars.segodnya.ua, інцидент стався в Одесі, де жінка запитала у Дмитра Монатика, чи можна з ним сфотографуватися. У цей момент співак сидів у закладі та обідав.

«А я як завжди такий: „З задоволенням, звичайно“ — це наша професія і ми все робили для цього. Вона відкриває телефон, ставить його переді мною, а вона на фото гола там», — розповів артист у програмі «Зірковий шлях».

Незважаючи на це, співак таки сфотографувався з нескромною шанувальницею: «Ох, я пам'ятаю мені так незручно стало. В мене ще такої ситуації не було. І вона там пальцем приховала дещо».

Нагадаємо, що нещодавно Дмитро Монатик виклав у мережу уривок пісні «Старі фотографії» загиблого в ДТП Кузьми Скрябіна, яку він переспівав для фільму за книгою Андрія Кузьменка.

Фото Дмитра Монатика із соціальних мереж

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