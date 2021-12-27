«Знаю ворога в обличчя»: Діма Білан, який змарнів, вперше розповів про свій діагноз

Співак Діма Білан, який став лауреатом Гран-прі телеканалу Муз-ТВ, зізнався, що має серйозні проблеми з алкоголем — він не може зупинитися, коли починає випивати.

«Так, я випиваю, — каже в інтерв'ю Ксенії Собчак Білан. — Але моє обличчя говорить про те, що я трохи випиваю. Я, на жаль, маю таку проблему, зізнаюся… Я не можу зупинитись, коли випиваю».

При цьому Білан зізнався, що любить самотність, не любить, коли хтось вторгається на його територію, додавши, що проблеми, як у нього, існують у багатьох сім'ях.

Співак сказав, що віддає перевагу коньяку, який він любить «запивати чаєм». За його словами, він звертався до медиків зі своєю проблемою. Виявилося, що має третю стадію алкоголізму.

Заявивши, що він бореться із проблемою, Білан додав, що «знає ворога в обличчя».

До речі, нещодавно Діма Білан оскандалився через виступ у Казахстані, перед яким він випив. Співак заявив, що переживав через стан здоров'я Олександра Градського.

Фото Діми Білана із соціальних мереж

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