«Сто років тому»: зірка гурту «ВІА Гра» святкує день народження (фото)

Колишня учасниця гурту «ВІА Гра» Альона Вінницька святкує 27 грудня день народження. Співачці та телеведучій виповнилося 46 років. Фанати в Instagram вітають улюбленицю та адресують найтепліші слова милій красуні, чудовій співачці, щирій та добрій ведучій.

Наразі Вінницька веде програму «Зірковий шлях» на телеканалі «Україна». Її партнер із ТВ-шоу Даніель Салем згадував, що працювати з Альоною зручно, вона вміє створювати комфортну обстановку, допомагає і на кастингу, і в подальшій роботі.

Альона Вінницька не лише співачка, а й хороша телеведуча

Славу Альоні Вінницькій принесла участь у першому складі «ВІА Гри».

Альона Вінницька, 2001 рік

Лише через роки співачка наважилася розповісти про «зворотний бік» гламурної жіночої групи.

Окрім слави, участь у "ВІА Грі" принесла і неприємні моменти

У «ВІА Грі» Альона пробула недовго — з 2000-го до 2003-го, а потім вирішила розвивати сольну кар'єру. Улюбленою піснею Альона вважає «Сто років тому», записану у 2004 році.

Альона Вінницька

У 2019 році Альона Вінницька та Надя Грановська знову заспівали дуетом. Співачки з'явилися на шоу «Танці з зірками».

З 1995 року Вінницька одружена з Сергієм Большим з гурту «Cool Before». За словами зірки, за 20 років шлюбу були розбіжності, сварки, але пік непорозуміння вже минув.

Пара подолала кризу у стосунках

Вінницька не приховує, що у її житті було те, що у психологів прийнято називати вигорянням. Але завдяки професійній допомозі вдалося впоратися і з цим.

Альона Вінницька

За словами співачки, вона спокійно ставиться до свого віку, оскільки захопилася йогою, медитує, вивчає духовні практики, практикує правильне харчування.

Нагадаємо, 31 грудня Альона Вінницька з'явиться на ТБ як одна із ведучих детектив-шоу «Маска».

Фото alenavinnitskaya/instagram, zirkovyi_shlyah/instagram, wikipedia.org

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