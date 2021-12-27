«Це ніс народного артиста»: Кіркоров у куртці вартістю у дві квартири потрапив до «історії»

Російський співак Філіп Кіркоров намагався через відеочат привітати населення з Новим роком, але виявив, що його поздоровленням не дуже раді. Іноді на пісні артиста реагували нецензурщиною, іноді Кіркорова не впізнавали, а часом відверто давали зрозуміти, що до його фанатів не належать. Це показав експеримент, проведений у програмі «Вечірній Ургант» .

З нагоди появи у ролі Діда Мороза Кіркоров причепурився. Ексклюзивна куртка з Італії, розшита іконами, обійшлася артистові недешево. «Це як дві однокімнатні квартири в Москві», — зізнався він.

Зустріти своїх фанатів у відеочаті у Кіркорова довго не виходило. Спроба привітати представника молодого покоління провалилася: юнак спробував нецензурно пошуткувати над співаком. «Ви що таке кажете… Це ж ніс народного артиста», — врятував ситуацію Ургант.

Наступна спроба подарувати пісню також виявилася невдалою. «А ви де?» — єдине, що зацікавило глядача.

Нагадаємо, Кіркоров внесений до бази «Миротворця» за свідоме багаторазове порушення державного кордону України при поїздках до окупованого Криму, за участь у пропаганді РФ та за гастролі в Криму.

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