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Шоу-бізнес

Полякова посварилася з Басковим через драні колготки

8:50 28 грудня 2021
полякова

У соцмережах знову набирає перегляди ролик з Олею Поляковою, який пояснює, чому співачка не їздить із концертами до Росії. Відео з'явилося на тлі повідомлень про передноворічні вояжі українських зірок до Москви та інші російські міста. Ролик є нарізкою фрагментів з інтерв'ю Полякової Дмитру Гордону.

Співачка пояснила, що від російських концертів остаточно відмовилася «жартів» Миколи Баскова про Україну та українок. Принизлива фраза прозвучала, коли Полякова вела із Басковим церемонію вручення музичної премії.

«Ми ще їздили туди спочатку… Це було важко і некомфортно. Розмови були жахливі… Усі жахи з їхнього ТБ про розп'ятих хлопчиків та про зґвалтованих жінок говорили в обличчя… Я вела премію у парі з Басковим. Прямо на сцені зневажливе ставлення до тебе, як до вихідця з України. Пам'ятаю, що в мене порвалися колготки, а він каже: „Ви зараз усі будете в драних колготках до нас їздити“. Це було огидно», — розповіла Полякова.

@gordondmytro @polyakova_olya # polyakova # olyapolyakova # polyakovaola # Basque # кремлівська агресія # агресія Росії # Росія # Україна Росія # Україна # в гостях Угордона # Гордон ♬ оригінальний звук — Дмитро Гордон

Нагадаємо, раніше Полякова поскандалила з Валерієм Меладзе. Зірка поцікавилася, як російському співакові вдається виступати в Україні та не помічати анексію Криму.

Фото polyakovamusic/Instagram

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