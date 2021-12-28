«Зірки за обміном» з Поляковою та DZIDZIO й мультфільм «Співай 2»: що подивитися у кіно з 30 грудня

У четвер, 30 грудня, в український прокат виходять чотири нові фільми, зокрема й вітчизняна комедія «Зірки за обміном» з Олею Поляковою та DZIDZIO. Продюсери фільму стверджують, що він призначений для родинного перегляду. Сімейними є й інші три прем'єри тижня: американський повнометражний мультфільм «Співай 2», пригодницька комедія «Великий червоний пес Кліффорд» та італійська різдвяна комедія «10 днів із Сантою».

«Зірки за обміном»

(12+, Україна, KINOROB та Secret Service Enterteinment, комедія)

Обмін тілами давно вже став заїждженим сюжетом у кіно. На початку 90-х популярність у відеосалонах мала американська комедія «Підміна» з Еллен Баркін та Джиммі Смітсом у головних ролях, яку зняв знаменитий режисер Блейк Едвардс («Рожева пантера», «Віктор, Вікторія», «Великі перегони»). Нульові принесли нам російське «Кохання-зітхання» з Крістіною Орбакайте та Гошею Куценком. У цих комедіях жінки мінялися тілами з чоловіками. А ще є фільми, в яких діти міняються тілами з дорослими, наприклад, «Чумова п'ятниця» з Джеймі Лі Кертіс. За такого сюжету кінематографістам важко уникнути штампів і вигадати щось оригінальне. Таку спробу ризикнули зробити українські сценаристи Сергій Касторних та Артур Петров із режисером Олексієм Даругою. У них вийшла різдвяна комедія «Зірки за обміном», головні ролі в якій виконали Оля Полякова та Михайло Хома, він же DZIDZIO. Грають вони попзірок, які змагаються один з одним у битві за гонорари, глядачів та музичні премії. Заради кар'єри обидва забули про свої сім'ї. Але несподівано обмінявшись тілами, прагнуть все виправити… Додамо, що глядачі зможуть побачити на екрані також інших українських знаменитостей: Юрія Горбунова, Наталю Сумську, Дядю Жору, Jerry Heil.

«Співай 2»

(0+, США, Universal Pictures, анімаційний фільм для сімейного перегляду, бюджет — 85 мільйонів доларів)

Перша частина мультфільму «Співай» вийшла у прокат у 2016 році й зібрала тоді 634,2 мільйона доларів за бюджету 75 мільйонів доларів. Глядачам сподобалася ідея стрічки — тварини беруть участь в одному з найпопулярніших телеконкурсів талантів. Щось на кшталт «Х-Фактора» чи «Голосу». Кожен із персонажів має свою історію, свій мотив. Коротше, все, як у людей. В оригінальній версії головних героїв озвучували зірки Голлівуду Меттью Макконахі, Різ Візерспун, Скарлетт Йоганссон та інші. Стіві Вандер та Аріана Гранде записали спеціально для мультика пісню Faith («Віра»), яка стала хітом у всьому світі. В українському озвученні наші глядачі почули голоси Юрія Горбунова, Діми Монатика, Євгена Галича. І ось режисер Гарт Дженнінгс вирішив зняти продовження. Персонажі з першої частини запрошені для участі в супершоу, в якому виступатиме рокзірка, яка не виходила на сцену 15 останніх років… У США та Канаді «Співай 2» вийшов у прокат 22 грудня й зібрав уже 64,5 мільйона доларів. У списку найкасовіших фільмів тижня він посідає друге місце та поступається лише головному кінохіту грудня — стрічці «Людина-павук: Додому шляху нема».

«Великий червоний пес Кліффорд»

(6+, Канада — США, Paramount Pictures, пригоди, комедія, бюджет — 64 мільйони доларів)

Фільм знятий за мотивами серії дитячих книг американського письменника Нормана Брідвелла, які мають популярність в англомовних країнах. Це далеко не перша екранізація його творів. Режисер Уолт Беккер («Король вечірок», мультфільм «Елвін і бурундуки») розповідає глядачам історію Кліффорда з самого початку, відтоді, як маленьке щеня знайомиться в Нью-Йорку з дівчинкою Емілі та вона з дозволу свого дядька залишає собачку на одну ніч у квартирі. Проте вранці дівчинка виявляє, що цуценя перетворилося на величезного пса! Фільм вийшов в американський прокат 10 листопада. Він зібрав 73,3 мільйона доларів.

«10 днів із Сантою»

(6+, Італія, Medusa Film, комедія, бюджет — 4,5 мільйона доларів)

Герої цієї комедії добре знайомі італійським глядачам з фільму «10 днів без мами». В Інтернеті він відомий як «Коли мами немає», або «Тато за маму». Карло та Джулія давно одружені та виховують трьох дітей різного віку. Карло майже весь час проводить на роботі та не бере участі у домашніх справах. Повертаючись із чергового відрядження, він дізнається, що дружина, яка втомилася від ролі домогосподарки, вирішила побалувати себе відпусткою. Карло має провести десять днів наодинці з дітьми. Це було у першому фільмі, який в Італії вийшов у 2019 році. У другій частині (саме вона виходить в український прокат) Джулія продовжує будувати свою кар'єру, а тепер Карло возиться з дітьми. Дружина отримує підвищення, але її одразу відправляють у відрядження до Швеції. І це напередодні Різдва! Карло ставить ультиматум. В результаті подружжя вирішує поєднати ділову поїздку Джулії з канікулами дітей. І все сімейство вирушає на 10 днів до Швеції. Дорогою вони випадково збивають на машині дивну людину, одягнену у Санта-Клауса, і вирішують підвезти її до найближчого міста. Але у незнайомця свої плани на те, як провести це Різдво, і відбутися від нього тепер не так просто… Зняв фільм режисер Алессандро Дженовезі. Головні ролі виконали Фабіо де Луїджі та Валентина Лодовіні.

Про те, які фільми вийшли у прокат минулого тижня, читайте тут.

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