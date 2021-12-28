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Шоу-бізнес

У сім'ї зірки «Дизель Шоу» очікується поповнення

11:47 28 грудня 2021
Олександр Бережок із дружиною та дітьми

У сім'ї зірки «Дизель Шоу» Олександра Бережка очікується поповнення. Дружина артиста Альона чекає на дитину. Радісною новиною вона поділилася в Інстаграм і поділилася зворушливими сімейними фото, а також показала животик, що округлився.

Це буде третя дитина в родині Бережків. Олександр з Оленою виховують двох синів Гліба та Луку. Саме старший син «передбачив» поповнення у сім'ї.

«Ми з чоловіком давно помічали, що Гліб, старший син, має схильність до паранормальних явищ. І таких випадків було дуже багато, у нього мабуть якийсь зв'язок зі світом. Останнім випадком зв'язку стала вагітність. Так, моя третя вагітність. Чоловік розповів історію, як Гліб повідомив йому про майбутнього малюка. Уявляєте?

Я тоді була в Одесі, чекала ці дні і не знала, що в животику вже живе малюк. Після повернення додому, Гліб серйозно сказав, що чув його в животику. Після цього я вирішила «А зроблю я тест», і ми з чоловіком були дуже здивовані", — розповіла Альона.

За словами дружини Бережка, хто в них буде, хлопчик чи дівчинка, Гліб наразі не визначився.

Раніше ЗМІ повідомляли про те, що зірка «Татусевих дочок» Мирослава Капович чекає на дитину.

Фото instagram.com/erohina_ya

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