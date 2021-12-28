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Злегка вкрилася простирадлом: 48-річна супермодель Гайді Клум знялася повністю голою

4:40 29 грудня 2021
Гайді Клум

Німецька супермодель та телеведуча Гайді Клум, яка раніше повністю оголилася у домашньому відео, зробила фотосесію для Instagram у повністю голому вигляді — на сходах свого особняка вартістю 10 мільйонів доларів.

На одному зі знімків 48-річника Гайді стоїть на повний зріст, прикрившись простирадлом. На інших фотографіях Клум, колишній «янгол» Victoria's Secret, позує разом зі своїм чоловіком — 32-річним німецьким музикантом Томом Каулітцем. На фото також присутній ірландський вовкодав пари, якого звати Антон.

«Повернемося до ліжка», — підписала свій пост Клум.

Раніше «ФАКТИ» писали — Дочки Гайді Клум, Моніки Беллуччі та інших зірок взяли участь у показі Dolce & Gabbana.

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