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Наркотики та секс «під носом» у батьків: MELOVIN дав відверте інтерв'ю

22:58 28 грудня 2021
Наркотики та секс «під носом» у батьків: MELOVIN дав відверте інтерв&#39;ю

Співак MELOVIN зробив кілька несподіваних зізнань про особисте життя. В інтерв'ю YouTube-каналу «DOROTYE» він розповів, як протягом шести років перебував у близьких стосунках з другом (з ним він познайомився у мережі на ґрунті любові до Леді Гага).

Цього чоловіка Костянтин (справжнє ім'я знаменитості) називає «своєю кров'ю».

«Це перша людина, з якою я листувався цілодобово. Можна було спілкуватися про все» , — згадує MELOVIN.

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За його словами, батьки навіть не підозрювали про справжній характер стосунків сина з другом і думали, що вони просто дружать.

Також виконавець несподівано зізнався у тому, що вживав наркотики, спробувавши і фенобарбітал, і гриби, і канабіс. За його словами, до забороненого він звикнув під час карантину.

Нагадаємо, MELOVIN шокував у фіналі другого сезону шоу «Маска» — його персонажа детективи не змогли розсекретити протягом 2 місяців (!).

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