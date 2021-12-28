Наркотики та секс «під носом» у батьків: MELOVIN дав відверте інтерв'ю

Співак MELOVIN зробив кілька несподіваних зізнань про особисте життя. В інтерв'ю YouTube-каналу «DOROTYE» він розповів, як протягом шести років перебував у близьких стосунках з другом (з ним він познайомився у мережі на ґрунті любові до Леді Гага).

Цього чоловіка Костянтин (справжнє ім'я знаменитості) називає «своєю кров'ю».

«Це перша людина, з якою я листувався цілодобово. Можна було спілкуватися про все» , — згадує MELOVIN.

За його словами, батьки навіть не підозрювали про справжній характер стосунків сина з другом і думали, що вони просто дружать.

Також виконавець несподівано зізнався у тому, що вживав наркотики, спробувавши і фенобарбітал, і гриби, і канабіс. За його словами, до забороненого він звикнув під час карантину.

Нагадаємо, MELOVIN шокував у фіналі другого сезону шоу «Маска» — його персонажа детективи не змогли розсекретити протягом 2 місяців (!).

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