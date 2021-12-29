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Колишня подруга Ілона Маска Граймс зацікавила фанатів новим «вагітним» фото

10:04 29 грудня 2021
Граймс

Колишня подруга Ілона Маска співачка Граймс заінтригувала фанатів фотографіями в Instagram, на яких продемонструвала живіт, що помітно округлився. У середині грудня 33-річна зірка опублікувала фото у трусах та короткій футболці. Тепер вона поділилася анімованим знімком у фантазійному вбранні.
«Королева вагітна», «Ще один Ікс?», — писали в коментарях.

Граймс і Маска мають сина X Æ A-Xii, якого називають домашнім ім'ям Ікс. Він народився у травні 2020 року. Про свою вагітність Граймс тоді також оголосила, опублікувавши фото з животом, що округлився, в якому за допомогою фотошопу була зображена майбутня дитина.

Маск у вересні цього року оголосив, що вони з Граймс «частково» розлучилися, але зберегли дружні стосунки, продовжують часто бачитися і разом виховувати дитину. Крім Ікса бізнесмен має ще п'ятеро синів від його першої дружини Джастін Вілсон.

Тепер фанати гадають, чи може бути Ілон батьком майбутньої дитини Граймса. Або загадкові фото взагалі не мають відношення до вагітності, а означають лише підготовку нового музичного проєкту.

Раніше «ФАКТИ» писали — Ілон Маск прийшов із півторарічним сином на церемонію вручення премії «Людина року» журналу Time (відео).

Фото Instagram

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