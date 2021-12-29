Брітні Спірс опублікувала відео зі своїми синами

Брітні Спірс, яка у листопаді відвідала разом зі своїми синами виставку Вінсента Ван Гога, опублікувала в Instagram відео іншого сімейного культпоходу. Цього разу 40-річна співачка, її діти та її наречений Сем Асгарі побували в інтерактивному художньому центрі у Лос-Анджелесі. «Пригоди з дітьми — це так весело», — підписала свій пост попзірка.

16-річний Шон Престон та 15-річний Джейден Джеймс постійно проживають зі своїм батьком — танцівником та репером Джастіном Федерлайном. Але Брітні часто зустрічається з ними. Тепер, коли вона позбавилася багаторічної опіки свого батька, вона сподівається ще більше часу приділяти синам. І заявила, що хоче завести третю дитину.

Брітні була одружена з Федерлайном з 2004 по 2007 рік.

Раніше «ФАКТИ» писали — Брітні Спірс вирішила довести, що все ще вміє співати та опублікувала відео — думки фанатів розділилися.

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