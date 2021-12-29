Пугачова врятувати не змогла: дружина відомого українського композитора померла від онкології

Відомий український композитор Олексій Малахов повідомив сумну новину — після тривалої боротьби із хворобою пішла з життя його дружина Світлана. У неї був рак головного мозку.

Про трагедію Олексій повідомив в Інстаграм. Малахов до останнього вірив, що вони зможуть подолати страшну хворобу, як тоді, коли вперше почули діагноз.

«Ти завжди будеш в моєму серці. Я не знаю, що писати, я ніколи не втрачав коханих людей! Ти моє єдине, перше і останнє кохання, частина мого життя, мого серця і мати нашої доньки. З 2012 року ми боролися із твоєю пухлиною, але немає жодних ліків. Я посилав усіх лікарів, які говорили мені десять років тому, п'ять років тому, два роки тому, півроку тому, щоразу: „Ви маєте кріпитися, залишилося півроку“. Я не хотів вірити в це і не хочу вірити тепер. Я ненавиджу всі ці слова: „співчуваю і земля пухом“. Наче промінь сонця пішов назавжди», — написав Малахов.

Вперше у Світлани виявили злоякісну пухлину у 2012 році. Спочатку жінку рятували київські медики, але їм не вдавалося впоратися із хворобою. Олексій звертався до всіх знайомих, зіркових друзів, котрим писав пісні. На допомогу прийшла Алла Пугачова, котра допомогла знайти клініку в Італії. Після багатомісячного лікування Олексій та Світлана зітхнули з полегшенням — хвороба відступила. Ремісія тривала до 2018 року. На жаль, перемогти рак не вдалося.

У Олексія та Світлани залишилася маленька дочка Маша.

Олексій Малахов — відомий український композитор, пісні якого виконують Алла Пугачова, Микола Басков, Філіп Кіркоров, Крістіна Орбакайте, Діма Коляденко, Таїсія Повалій та багато інших. Він є музичним продюсером кількох розважальних проектів, написав титульний трек для шоу «Маска».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про смерть українського режисера Віталія Малахова.

Від коронавірусу помер російський режисер, постановник культових фільмів «У зоні особливої уваги», «34-й швидкий», «Диверсант», «Ми з майбутнього», «Грозові ворота» Андрій Малюков.

Фото instagram.com/alekseymalakhov

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