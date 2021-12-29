Стало відомо, з ким закрутив роман фіналіст «Холостячки» Дмитро Шевченко, який після шоу знявся в одному фільмі зі Златою Огнєвіч. Як з'ясувалося, зі співачкою його нічого не пов'язує. Серце Дмитра підкорила інша дівчина, заради якої він переїхав до Києва. Обранкою боксера стала 34-річна співачка Катерина Шеффер.

За словами Дмитра, вони познайомилися в соціальній мережі. Дмитро сам написав дівчині, що сподобалася, і запросив її на зустріч. А після першого побачення Шевченко запропонував їй разом провести тренування з боксу.

«Під час першої зустрічі було почуття, що я давно її знаю. Не було напруги та думки про те, що сказати, що зробити, чи правильно я поводжуся. Була легкість у спілкуванні, і це мені сподобалося», — розповів Дмитро в YouTube-шоу «Невинна».

Відносини Дмитра та Катерини розвивалися ще, коли не завершилася трансляція «Холостячки». Фінальні серії вони дивилися разом. Закоханим довелося приховувати свої стосунки, не з'являтися разом у громадських місцях.

За словами Шевченка, Катерині довелося непросто справлятися з емоціями, спостерігаючи його пристрасні побачення зі Златою Огнєвіч.

«Я думаю, що їй можна пам'ятник вже ставити. Вона погано реагувала. Я з напівпогляду розумів, намагався або переключити, або відволікти. Але наступного дня прилітало. Говорить: «Ага, це ми пропустили вчора», — розповів Шевченко.

Катерина Шеффер самостійно виховує сина, з яким вже познайомила Дмитра.

«Якщо із сином познайомила, мені це вже вважається серйозними намірами. Думаю, що дівчина не буде знайомити дитину з будь-ким. Для мене дитина — не завада. Це маленький друг, з яким я вибудовую стосунки», — сказав Шевченко.

Про Катерину відомо, що у 2008 році потрапила у тріо «Голлівуд», продюсером якого був Юрій Нікітін. Через два роки співачка покинула колектив та розпочала сольну кар'єру.

Шеффер брала участь у першому сезоні шоу «Холостяк», головним героєм якого був Максим Чмерковський.

На своїй сторінці в Інстаграмі Катя демонструє спортивну фігуру. Дівчина багато подорожує.

Нагадаємо, у фіналі «Холостячки» Злата Огнєвіч обрала Андрія Задворного, який розбив їй серце. Після цього шанувальники проекту припускали, що співачка могла залишитись із Дмитром. Потім їй приписували роман із Максимом Тарапатою.

Фото instagram.com/katyasheffer, instagram.com/dmitrij_sheff

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