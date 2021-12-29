Деніел Редкліфф зізнався, що був закоханий у свою колегу по «Гаррі Поттеру», яка старша за нього на 23 роки

Виконавець головної ролі у фільмах про Гаррі Поттера Деніел Редкліфф розкрив свій секрет у спецвипуску «Гаррі Поттера» — «Повернення до Гогвартсу», який буде показаний на HBO Max 1 січня 2022 року на честь 20-річчя прем'єри першого фільму франшизи «Гаррі Поттера та філософський камінь».

Як пише видання The Sun, у цьому документальному фільмі 32-річний Деніел зізнався, що був таємно закоханий в акторку Хелену Бонем Картер, яка грала роль злої чарівниці Белатриси Лестранж. Нині їй 55 років. Він навіть надіслав їй якось записку, в якій говорилося, як йому приємно бути її партнером по фільму, а також її «підсклянником», бо він «завжди закінчував тим, що тримав її каву».

«Я дійсно люблю вас, і мені шкода, що я не народився на десять років раніше, тоді я мав би шанс», — писав юний Редкліфф.

Хелена Бонем Картер у фільмі про Гаррі Поттера

32-річний актор Метью Льюїс, який зіграв Невіла Лонгботтома, каже, що на зніманнях постійно спалахували романи. Люди починали зустрічатися, потім розлучалися.

Виконавиця ролі Герміони Емма Вотсон підтвердила, що їй подобався том Фелтон, який грав Драко Мелфоя. Згадуючи один зі шкільних уроків на знімальному майданчику, вона сказала: «Нам дали завдання намалювати, який, на вашу думку, вигляд має Бог. Том намалював дівчину на скейтборді з кепкою задом наперед, і в цей момент я закохалася в нього». Хоча романтичних стосунків у них ніколи не було, актори й досі дружать.

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