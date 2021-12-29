Донька Ольги Сумської шокувала її новим іміджем

Старша донька акторки Ольги Сумської Антоніна Паперна, яка живе у Росії, здивувала кардинальною зміною іміджу. Перед Новим роком вона відрізала своє довге волосся і зробила коротку стрижку. Також Тоня підкоригувала колір, висвітливши пасма.

Результат свого перетворення Тоня показала Інстаграм.

«У Новий рік у новому образі!», — підписала відео Паперна.

Новий імідж Тоні здивував її передплатників, а маму Ольгу Сумську просто шокував.

Фоловери в коментарях зазначають, що новий образ дуже пасує Тоні. Називають стрижку дуже стильною.

Нагадаємо, Антоніна Паперна одружена з російським актором Володимиром Ягличем. Подружжя виховує дочку Єву та сина Даниїла. Тоня іноді приїжджає до Києва, відвідує батьків. Нещодавно вона спеціально приїхала, щоби привітати бабусю з днем народження.

Кардинальною зміною іміджу здивував раніше Віталій Козловський, він позбавився бороди.

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