Суцільне «ахаха»: українець Остапчук посміявся з «аморальних обнімашек» Кіркорова з Басковим

У Росії стався черговий скандал із «поп-королем» Філіпом Кіркоровим: цього разу він не посоромився і посадив себе на коліна «натурального блондина» Миколу Баскова.

Артисти дуріли на камеру, після чого Філіп Бедросович вирішив поділитися роликом у себе в Instagram .

«До Нового року лишилося три дні! Знайшли з ким відзначатимете?» — звернувся співак до фанів.

Одним із перших під відео «відзначився» український телеведучий Володимир Остапчук.

Вигляд Баскова, який ревів на колінах Кіркорова, мало кого з фоловерів артиста залишив байдужим. Одні шанувальники писали, що дует підвищив їм настрій, інші скептично поставилися до ролика.

«Як один одному підходите»; «А поцілувати забув»; «Гидко вже на вас дивитися!»; «І сміх, і сльози»; «З глузду з'їхали», «Пляшечку з сумішшю Коленьке, щоб не плакав!»; «Вже й не приховуєте… це зовсім сумно»; «Чим би Кіркоров не тішився»; «Дай йому соску», — писали підписники виконавця.

Раніше Філіп Кіркоров намагався через відеочат привітати населення з Новим роком, але виявив, що його привітанням були не дуже раді.

Фото — скріншот

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