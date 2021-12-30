Де купували каблучки для мавпочки? Олег Винник розвеселив «вовчиць» знімками зі своєю «обраницею» на плечах

Популярний співак Олег Винник любить жартувати зі своїми шанувальниками на сцені та у соціальних мережах.

Наприклад, у середу артист влаштував кумедну фотосесію з м'якою іграшкою.

«Нічого не бачу, нічого не чую, нічого не скажу», — підписав знімки Винник.

Такий вибір іграшки було зроблено, очевидно, недарма — в одному з недавніх шоу Олег «запав» на персонажа в масці Горили, якого обіймав, цілував і притискав до серця.

Пізніше виявилося, що під маскою переховувалась співачка TAYANNA (Тетяна Решетняк).

Тепер же Олег засвітився із міні-копією улюблениці — м'якою іграшкою горили.

«Вовчицям» дуже сподобалися фото. У коментарях вони дякували Олегу за підняття настрою.

«Запав» таки на Горилу", «Дякую за піднятий настрій. Знімки прекрасні, як і ви», «Де купували кільця для коханої?» «Дуже позитивні фото», «Олеге, дуже-дуже прикольні фото! Цілую вас у щічку», «Як мило! Викликали у мене усмішку в такий похмурий день! Спасибі за настрій!», «Ух, Олеге Анатолійовичу! Вмієте підняти настрій», «Як завжди, усміхнулася, дивлячись на ваші фото» , — пишуть шанувальники.

Нагадаємо, нещодавно Олег Винник та його «таємна дружина» захопили трепетним ставленням один до одного.

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