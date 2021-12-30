Ексдружина Бена Аффлека Дженніфер Гарнер ледь не спалила кухню під час кулінарного експерименту (відео)

Голлівудська актриса Дженніфер Гарнер, яка любить самостійно готувати та регулярно ділиться відеорецептами в Instagram, під час свого останнього кулінарного експерименту ледь не спалила кухню. 49-річна мати трьох дітей вирішила приготувати французьку страву беф бургіньйон — яловичину по-бургундськи. Вона готується з обсмажених шматочків м'яса, які зазвичай тушкуються у винному соусі з додаванням спецій та овочів.

За рецептом Гарнер в каструлю потрібно було крім вина додати коньяк. Актриса подвоїла його дозу, вилила у каструлю та підпалила. Алкоголь спалахнув, стовп полум'я піднявся майже до стелі. «Тисяча вибачень!», — сказала шокована Гарнер, спостерігаючи, як гасне полум'я. І додала: «Не подвоюйте коньяк». А наприкінці привітала користувачів мережі з прийдешнім Новим роком.

Раніше «ФАКТИ» писали — Бен Аффлек заявив, що відчував себе у пастці у шлюбі з Дженніфер Гарнер, і досі був би алкоголіком, якби не розлучився.

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