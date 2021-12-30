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«Гарна пара»: Софія Ротару привітала сина та невістку з «грандіозною датою»

9:50 30 грудня 2021
Софія Ротару та Руслан Євдокименко

Син Софії Ротару Руслан Євдокименко, який різко відповів критику Сосєдову за нападки на свою маму, виклав у мережу архівне фото, приурочивши його до важливої для них із дружиною дати.

«28 років разом!» — прокоментував Руслан Євдокименко фото з дружиною Світланою, розміщене в Instagram із тегами #weddingday та #весілля.

Першими на пост відреагували їхній син Анатолій, який поставив «серлдечко», та мама Руслана Софія Ротару, яка написала «Вітаю!»

До привітань приєдналися і фоловери Руслана Євдокименка.

Ніяк не відзначилася на сторінці онука народної артистки Соня Євдокименко — ймовірно, через різницю у часі між Україною та США. Але в неї, напевно, буде ще можливість привітати батьків хоч і не з «круглою», але вражаючою датою.

Нагадаємо, що у жовтні цього року Софія Ротару виступила на закритій вечірці у Берліні, де виконувала найвідоміші свої пісні, зокрема «Червону руту» та «Лаванду».

Фото зі сторінки Руслана Євдокименка у соціальних мережах

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