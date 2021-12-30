27.14 / 27.36 30.54 / 30.96
Київ: -3
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

52-річна Кетрін Зета-Джонс зачарувала фанатів селфі у бікіні

0:11 31 грудня 2021
Кетрін Зета-Джонс

52-річна британська актриса Кетрін Зета-Джонс опублікувала в Instagram селфі, де вона позує у чорному топі від купальника-бікіні. Зірка фільмів «Маска Зорро», «Чикаго», «Термінал» захопила фанатів своєю чудовою фігурою та гарним обличчям.

«Чудово!», «Драматично, але красиво», «Ви маєте чудовий вигляд», «Мені подобаються ці тіні для повік» , — писали у коментарях.

Нещодавно дружина актора Майкла Дугласа зізналася в інтерв'ю виданню The Sydney Morning Herald, що, «як і кожна жінка, відчуває невпевненість у собі». Але з віком вона стала більш упевненою щодо її зовнішності. Вона також зізналася, що обожнює «гламур старого Голлівуду». І навіть сміття не вийде викинути без макіяжу — туші чи підводки для очей.

У Кетрін і Майкла, який старший за неї на 25 років, є 21-річний син Ділан і 18-річна дочка Керіс.

Раніше «ФАКТИ» писали — Кетрін Зета-Джонс та Майкл Дуглас показали фото доньки у купальнику на честь її 18-річчя.

172

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Салат «Зимова казка»

Просто «бомба»: Людмила Борщ запропонувала новорічний салат «Зимова казка» — такий смачний, що у захваті будуть навіть найпримхливіші гості

Газовий котел

З 1 січня всім українцям перерахують розмір абонплати за газ

Ентоні Джошуа та Олександр Усик

Усик-«інопланетянин» розсмішив Джошуа в Дубаї: довелося робити спільне селфі

поліція

«МВС України, де наші гроші?»: в мережі поліціянти вимагають перегляду зарплатні

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.