52-річна Кетрін Зета-Джонс зачарувала фанатів селфі у бікіні

52-річна британська актриса Кетрін Зета-Джонс опублікувала в Instagram селфі, де вона позує у чорному топі від купальника-бікіні. Зірка фільмів «Маска Зорро», «Чикаго», «Термінал» захопила фанатів своєю чудовою фігурою та гарним обличчям.

«Чудово!», «Драматично, але красиво», «Ви маєте чудовий вигляд», «Мені подобаються ці тіні для повік» , — писали у коментарях.

Нещодавно дружина актора Майкла Дугласа зізналася в інтерв'ю виданню The Sydney Morning Herald, що, «як і кожна жінка, відчуває невпевненість у собі». Але з віком вона стала більш упевненою щодо її зовнішності. Вона також зізналася, що обожнює «гламур старого Голлівуду». І навіть сміття не вийде викинути без макіяжу — туші чи підводки для очей.

У Кетрін і Майкла, який старший за неї на 25 років, є 21-річний син Ділан і 18-річна дочка Керіс.

Раніше «ФАКТИ» писали — Кетрін Зета-Джонс та Майкл Дуглас показали фото доньки у купальнику на честь її 18-річчя.

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