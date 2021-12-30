Народилася дівчинка: переможець «Голосу країни-10» Роман Сасанчин став батьком
Переможець шоу «Голос країни» Роман Сасанчин та його дружина Іванна, з якою вони розписалися 2 грудня, стали батьками — у них народилася донька.
Про цю радісну для пари подію Роман написав у Instagram, виклавши фото з малятком на руках: «Я щасливий. Дякую Богові за це».
Про те, що вони з дружиною чекають на дівчинку, Роман розповідав ще у вересні. Іванна, яка довго приховувала вагітність, розповідала, що вони з Романом мовчали, «щоб купа бруду не приносила поганих емоцій». Вона зізналася, що вагітність протікала досить тяжко. Її навіть відвозили до лікарні через непритомність.
Фото зі сторінки Романа Сасанчина у соціальних мережах87
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