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Народилася дівчинка: переможець «Голосу країни-10» Роман Сасанчин став батьком

12:32 30 грудня 2021
Роман Сасанчин із дружиною

Переможець шоу «Голос країни» Роман Сасанчин та його дружина Іванна, з якою вони розписалися 2 грудня, стали батьками — у них народилася донька.

Про цю радісну для пари подію Роман написав у Instagram, виклавши фото з малятком на руках: «Я щасливий. Дякую Богові за це».

Про те, що вони з дружиною чекають на дівчинку, Роман розповідав ще у вересні. Іванна, яка довго приховувала вагітність, розповідала, що вони з Романом мовчали, «щоб купа бруду не приносила поганих емоцій». Вона зізналася, що вагітність протікала досить тяжко. Її навіть відвозили до лікарні через непритомність.

Фото зі сторінки Романа Сасанчина у соціальних мережах

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