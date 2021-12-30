«Недогледів за Валею»: вдівець Легкоступової визнав провину в її загибелі

Російська співачка Валентина Легкоступова померла 14 серпня 2020 року. Згідно з версією її чоловіка Юрія Фірсова, після вечірки співачка, яка перебрала алкоголю, впала у ванній і вдарилася головою. Незабаром виконавиця хіта «Ягода малина» опинилася у лікарні. Валентина Валеріївна померла, так і не приходячи до тями, пише news.ru.

Ось тільки рідні співачки не вірять у слова вдівця зірки. Мама Легкоступової досі вважає, що її дочку вбили. Та й діти співачки підозрюють у всьому Фірсова. Тим часом сам яхтсмен нещодавно шокував громадськість заявою про те, що він відмовляється від спадщини своєї покійної дружини. Адже його частка оцінюється в 11 мільйонів рублів.

Тому не дивно, що у всіх виникли запитання до Фірсова. Як виявилось, яхтсмен спочатку не збирався претендувати на спадщину зірки.

«Я одразу після смерті Валі збирався відмовитися від своєї частини спадщини. Але мої альтруїстичні починання були перервані. Коли я мовчав, нічого не робив, мене бозна в чому звинувачували. Довелося протиставити себе на якийсь час, заявити про права на спадщину. Це був імпульсивний крок у відповідь на наклеп, яким мене облили. Зараз розумію, що мені не потрібно, не буду цією метушкою займатися. Я з тих, хто дає, а не з тих, що беруть. Хочеться конфлікт припинити, хоча не я його почав», — заявив Фірсов.

Вдівець Легкоступової зізнався, що він просто втомився від конфлікту з дітьми покійної дружини. Та й згодом образа на них у нього пройшла. Тим паче, що, на його думку, сама співачка не оцінила б усе те, що почалося після її смерті.

Треба сказати, що Юрій Фірсов, справді, поки що не може забути Валентину Легкоступову. Наприклад, яхтсмен на згадку про співачку, що передчасно померла, хоче випустити диск з піснями, про які публіка не знає. Також Фірсов зізнався, що Валентина Валеріївна часто приходить уві сні. Взагалі смерть артистки кардинально змінила погляди її вдівця на життя та смерть.

«Я винен у тому, що недоглядав за нею. Якийсь фатальний збіг обставин. Став вірити у долю, визначеність. Кожному з нас, мабуть, відміряли свій термін. Валя ніби інтуїтивно відчувала догляд, часто казала про смерть. А вже після її відходу я знайшов у боковій кишеньці її сумки книжку про те, як правильно причащатися та сповідатися перед смертю. Вона ніби знала, що скоро піде», — зазначив Фірсов.

Нову кохану вдівець Валентини Легкоступової поки що не зустрів. Однак яхтсмен не втрачає надії, що це станеться. Наразі він повністю зосередився на роботі, щоб поправити своє фінансове становище. Адже слідчий у справі смерті Легкоступової забрав гроші Фірсова, які лежали в їхній квартирі, і поки що так і не повернув. Крім того, після гучного скандалу з дітьми Валентини Валеріївни у яхтсмена виявилася зіпсована репутація. І тепер він намагається її відновити.

«Друзі мої — розумні люди і все розуміють. А ось незнайомі досі ні-ні та й напишуть мені в соцмережах якесь марення. Півтора роки минуло, а якась Люба Пупкіна 68 мені пише: «Ви альфонс, Юрію. Це точно. А ще ви схожі на Трампа, і зуби у вас білі, фу», — поскаржився Юрій Фірсов.

Як писали «ФАКТИ», раніше на Юрія Фірсова у студії одного з телеканалів напав чоловік. Він стверджував, що яхтсмен наймав його на ремонт будинку, проте не розплатився.

Фото: instagram.com/legkostupovavalentina

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