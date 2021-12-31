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Мадонна показала, як катаються на лижах її дев'ятирічні названі двійнята з Африки (відео)

15:20 31 грудня 2021
Мадонна

63-річна американська співачка Мадонна, яка нещодавно показала в Instagram своїх дітей, різдвяні подарунки та святковий стіл, поділилася з підписниками новим відеороликом. У ньому її молодші дочки, дев'ятирічні двійнята Естер та Стелла, катаються на лижах на зимовому курорті. Дівчатка, які народилися в Малаві та були удочерені Мадонною у 2017 році, поки що тільки лижниці-початківці й тримаються на ногах не цілком впевнено, час від часу падаючи.

Нагадаємо, що у попзірки двоє біологічних дітей — 25-річна Лурдес та 21-річний Рокко, а також четверо названих з Африки. Крім двійнят, Мадонна взяла на виховання Девіда та Мерсі, яким вже по 16 років.

Раніше «ФАКТИ» писали — Мадонна знову задерла спідницю, показавши фанатам свої труси (фото).

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