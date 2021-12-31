«Перевернув світ з ніг на голову»: Alyona Alyona показала коханого на оригінальній «новорічній листівці» (фото, відео)

Українська реп-виконавиця Alyona Alyona, яка раніше показала свого бойфренда і назвала його «розбійником», розповіла, як рік, що минає, «перевернув її світ».

«Ти перевернув моє життя з ніг на голову. Ти підкинув мені купу різних випробувань та життєвих іспитів, але я безмежно вдячна за те, що ти подарував мені кохання всього мого життя. Тепер я можу ділитися своїми почуттями і проживати всі свої події разом з YoxDen», — пише виконавиця в Instagram.

Пара вітає всіх із прийдешніми святами та бажає «подвійної дози» щастя, здоров'я, найяскравіших емоцій, щоб мрії збувалися вдвічі швидше, а працювалося легше.

Альона та Денис зробили спільне фото та записали вітальне відео.

Раніше виконавиця розповіла про сумну передноворічну «традицію» — у неї наприкінці грудня з рюкзака витягли гаманець з грошима та банківськими картками. Як і роком раніше…

Фото зі сторінки Alyona Alyona у соціальних мережах

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