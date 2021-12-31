Феєричні відкриття та несподівані дуети: канал «Україна» покаже «Новорічну Маску»

31 грудня о 20:00 в ефірі каналу «Україна» вийде грандіозне шоу «Новорічна Маска на каналі «Україна». Глядачі познайомляться із новими зимовими героями і спробують розгадати, які суперзірки сховались у цих надзвичайних образах.

Новий 2022 рік глядачі каналу зустрінуть разом із улюбленим шоу «МАСКА», поринувши в загадкову атмосферу свята. На сцену вийдуть найяскравіші герої, з якими глядачі вже добре знайомі, а також 8 абсолютно нових персонажів, які були спеціально створені для новорічного шоу. Які знаменитості приховуватимуться в цих образах — відгадуватимемо усією країною. Чекати довго не доведеться, адже маски покажуть свої обличчя одразу після виступів.

Зіркові детективи проєкту NK | Настя Каменських, Олег Винник, Оля Полякова, Андрій Данилко та DZIDZIO з нетерпінням чекають новорічних свят, адже вони також приготували для глядачів особливі подарунки.

«Я дуже люблю несподіванки, а шоу „МАСКА“, як всі ви знаєте, сповнене сюрпризів. Приготуйтеся дивуватися — буде по-справжньому неочікувано, — інтригує Олег Винник. — У кріслах детективів ми вже посиділи немало — час і самим вийти на сцену. І коли ж це зробити, як не в новорічну ніч, коли трапляються справжні дива».

Допомагати відгадувати знаменитостей під масками будуть їхні колеги — зіркові гості шоу, серед яких співачки Наталія Могилевська, Злата Огнєвіч, Анастасія Приходько, SLAVA KAMINSKA, Міша Романова, Анна Трінчер, Асія Ахат, Lida Lee, співаки Павло Зібров, Олег Скрипка, Діма Коляденко, Петро Чорний та Іво Бобул, актори Дарія Трегубова і Павло Костіцин, супермодель Алла Костромічова, фронтмен гурту «СКАЙ» Олег Собчук, учасники гурту «ТНМК» Фагот і Фоззі, олімпійська чемпіонка Ольга Харлан, блогер Олег Машуковський, шоумен JULIK та багато інших. І яке ж свято без улюблених ведучих каналу «Україна» — Лілії Ребрик, Анни Панової, Олега Панюти, Альони Вінницької, Григорія Германа, Віталія Школьного, Максима Сікори, Юлії Галушки, ХАСа.

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