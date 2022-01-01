Краще будь-якої ворожки: кума DZIDZIO Цибульська розкрила «найвірніший» спосіб загадувати бажання на молодика

Популярна українська телеведуча, також відома як кума DZIDZIO Оля Цибульська, відкрила для своїх шанувальників спосіб загадувати бажання, які «гарантовано» збудуться.

Про нього вона розповіла у сториз свого Instagram.

«Схема така — мозок запам'ятовує все те, що ви пережили останні 90 днів. Якщо позитивного досвіду було більше, то він каже вам, що ви молодець, якщо ви концентрувалися на негативних емоціях, тоді він каже, що ви днище, треба лежати під ковдрою і нити», — розповіла вона.

Якщо ж людина веде себе відповідно до настрою на успіх, то й мозок допомагає йому стати саме таким.

Також Оля радить у будь-які моменти щастя промовляти це вголос. Причому це може стосуватися як смачного сніданку, так і невеликого подарунка або іншої приємної дрібниці.

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«Тоді мозок ідентифікує вас, як успішну та щасливу людину. На гормональному фоні формується щастя. Організм дає вам сили та натхнення для нових мрій. Тому що організм чує: ти можеш усе», — резюмувала вона.

Іншими словами, як казав колись Козьма Прутков, «Якщо хочеш бути щасливим — будь їм!»

Нагадаємо, що найближчий молодик очікується вже завтра, 2 січня, о 20:33 за київським часом. Саме в цей час можна проводити різні магічні обряди, ритуали та читати змови — якщо ви, звичайно, вірите, що це покращить ваше життя або кардинально змінить долю, спрямувавши її протягом іншої траєкторії.

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