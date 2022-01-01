«А голою зась?»: Ірина Федишин без штанів здивувала шанувальників

Популярна співачка Ірина Федишин не перестає «злегка шокувати» фанатів, охоче демонструючи їм свої принади.

Такий висновок можна зробити з публікацій жінки у Instagram.

Так, в одному з останніх постів Ірина постала у досить екстравагантному вигляді — на ній був довгий сірий светр, який не лише захищав від холоду, а й був використаний як сукня.

Звичайно, гарна жінка, яка демонструє чарівні стрункі ніжки, не може викликати жодних негативних почуттів, що й постаралися висловити деякі фанати, обсипавши Ірину масою компліментів.

У той же час деякі фоловери, згадавши про те, що Федишин, яка намагається постати в образі зразкової дружини та мами двох синів, не личить спекулювати на показі довгих оголених ніг, а краще добиватися популярності своїми вокальними даними.

Тому вони вибухнули критикою цього посту, спробувавши донести до Ірини думку про те, що якщо вона продовжить оголюватися, то і до «повного оголення» буде недалеко.

Втім, співачка має надійний контроль у вигляді чоловіка-продюсера, з яким, ймовірно, подібні кроки були узгоджені, тому з приводу моралі шанувальникам, ймовірно, не варто перейматися.

Нагадаємо, що нещодавно напівгола Ірина Федишин захопила стрибками із гарячого чана у сніг.

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