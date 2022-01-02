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«Дві дівчинки — це завжди красиво»: Маша Полякова заплутала шанувальників незвичайним поцілунком

10:04 2 січня 2022
Маша Полякова

Старша донька Олі Полякової Марія любить епатувати своїх фоловерів та хейтерів у соціальних мережах незвичайними знімками.

При цьому дівчинка охоче відстоює своє право бути не такою, як усі, іноді не стримуючись у виразах.

Так, напередодні Маша опублікувала у Instagram фото зі своїм бойфрендом, з яким злилася у пристрасному поцілунку.

«Люблю тебе», — підписала вона фотографію.

В принципі, у поцілунках немає нічого крамольного, тому що Маша вже майже доросла. Але через те, що у хлопця дуже довге волосся, деякі шанувальники заплуталися в тому, хто зображений на знімку поруч із Марією — деякі вирішили, що це син Наташі Корольової та Тарзана.

Інші ж прийняли його взагалі за дівчину, і почали серйозно обурюватися тим, куди котитиметься світ, що буде з ним далі, і хто ж народжуватиме онуків мамі Олі.

У той же час телеведучий Олексій Суханов, який страждав від нерозділеного кохання, одразу схвалив знімок. Тому з великою ймовірністю можна стверджувати, що на фото — хлопчик, тільки довговолосий, і з онуками у «Королеви ночі» все буде гаразд.

Нагадаємо, що раніше Маша Полякова влаштувала суперечку з «40-річними українками», нарвавшись на гнів хейтерів у Мережі.

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