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Мандарини, ялинка та хороша компанія: переможниця «Холостяка» назвала топ новорічних фільмів

17:59 2 січня 2022
анна богдан

Анна Богдан, яка стала переможницею 11 сезону шоу «Холостяк» та планує весілля з Михайлом Заливаком, запропонувала свій список фільмів для створення новорічного настрою. У добірку здебільшого увійшли фільми, зняті у 2000-х, хоча очолює список різдвяний хіт 1990-го «Один вдома».

Крім кіно, за словами Богдан, для зимового настрою знадобляться ще чотири умови: засніжені краєвиди за вікном, гарна компанія, аромат мандаринок та святкова ялинка.

Коли ялинку прикрашено, компанію зібрано і частування готові, можна вибирати один із веселих новорічно-різдвяних фільмів.

  • Один вдома (1990)
  • Відпустка за обміном (2006)
  • Різдво на двох (2019)
  • Реальне кохання (2003)
  • Красуня та чудовисько (2017)
  • Грінч — викрадач Різдва (2000)
  • Чарлі та шоколадна фабрика (2005)
  • Пережити Різдво (2004).

Нагадаємо, любителі кіно склали свій топ фільмів, які можуть порадувати на Новий рік та Різдво .

Фото hannastorozhuk/Instagram

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