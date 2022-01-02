Мандарини, ялинка та хороша компанія: переможниця «Холостяка» назвала топ новорічних фільмів
Анна Богдан, яка стала переможницею 11 сезону шоу «Холостяк» та планує весілля з Михайлом Заливаком, запропонувала свій список фільмів для створення новорічного настрою. У добірку здебільшого увійшли фільми, зняті у 2000-х, хоча очолює список різдвяний хіт 1990-го «Один вдома».
Крім кіно, за словами Богдан, для зимового настрою знадобляться ще чотири умови: засніжені краєвиди за вікном, гарна компанія, аромат мандаринок та святкова ялинка.
Коли ялинку прикрашено, компанію зібрано і частування готові, можна вибирати один із веселих новорічно-різдвяних фільмів.
- Один вдома (1990)
- Відпустка за обміном (2006)
- Різдво на двох (2019)
- Реальне кохання (2003)
- Красуня та чудовисько (2017)
- Грінч — викрадач Різдва (2000)
- Чарлі та шоколадна фабрика (2005)
- Пережити Різдво (2004).
Нагадаємо, любителі кіно склали свій топ фільмів, які можуть порадувати на Новий рік та Різдво .
Фото hannastorozhuk/Instagram188
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