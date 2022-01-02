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«Чарівна атмосфера та бомбастичне відео»: Винник вразив мережу новорічними емоціями

21:53 2 січня 2022
вінник

Співак Олег Винник, крім новорічних виступів та появ у телеефірі, вирішив нагадати прихильницям ще й про свій атмосферний кліп «З Новим роком». У сторіз в Instagram опубліковано уривок з відео, де з'являються всі атрибути свята: розкішно вбрана ялинка, метання героя по торгових центрах у пошуках подарунків, дружня компанія, яка приносить шампанське та запалює бенгальські вогні. Кліп змушує очікувати все те чудове, що принесе новий рік.

Армія шанувальниць Винника була щаслива знову побачити хай і не новий, але дуже святковий ролик.

«Чарівна атмосфера і чарівний Ви на відео», «Бомбастичне відео», «Справжній подарунок», «Містер Щастя, наш найулюбленіший», — не приховують свого захоплення підписниці.

Нагадаємо, раніше Винник розповів, що багато років зустрічає Новий рік на сцені, хоча і не проти поламати традицію. Артист зізнався, що не любить ні хаотично шукати подарунки, ні відвідувати перед святами магазини.

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