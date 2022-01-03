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«Терпіти весь цей психологічний треш»: «холостячка» Мішина розповіла, куди зникла на Новий рік

9:53 3 січня 2022
мішина

Колишня «Холостячка» та актриса Ксенія Мішина в Новий рік не з'являлася в мережі і тим стривожила підписників у соцмережах. Ксенія пояснює, що спочатку задумувала зустріти свято з сім'єю — з батьками та сином Платоном. В Instagram акторка поділилася: новий рік не обійшовся без «трешу».

Святкову атмосферу трохи зіпсував той факт, що Платон захворів. На додаток до святкових клопотів Ксенії довелося вигадувати розважальну програму для хлопця.

"Мамська доля - терпіти весь цей психологічний треш", - змирилася Ксенія. За словами актриси, вона розважала сина грою у карти, причому Платон постійно вигравав.

"Чотири рази мене залишив "дурною", - жартома обурювалася Ксенія. - Оце майстерність".

Нагадаємо, раніше Мішина розповіла, як у юності через серйозний розлад потребувала допомоги психотерапевта. 18-річну Ксенію мучили панічні атаки, високий тиск та апатія.

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