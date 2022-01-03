Джанабаєва вперше показала підрослу доньку від Меладзе (відео)

Дружина співака Валерія Меладзе Альбіна Джанабаєва, яка раніше «взяла на ручки» старшого 17-річного сина Костянтина, вперше показала їхню молодшу доньку Агату, яка народилася навесні минулого року.

Альбіна Джанабаєва у святковому вбранні з донькою на руках привітала всіх із Новим роком, розмістивши відео у Instagram. Щоправда, обличчя дівчинки так і не показала. У їхній сім'ї є ще одна дитина — 7-річний син Лука. Для Валерія Меладзе Агата — шоста дитина.

Вже після Нового року Джанабаєва поцікавилася у фоловерів, як пройшла «зустріч». Судячи з фото, яке вона виклала у мережу, Албіна провела час із пультом від телевізора в руках. І попкорном.

Раніше Меладзе з Джанабаєвою показали передноворічне сімейне відео. Подружжя було готове заприсягтися, що, звичайно ж, купили презенти один одному завчасно. Проте під ялинкою у будинку Меладзе лежали виключно дитячі подарунки.

Фото Альбіни Джанабаєвої із соціальних мереж

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