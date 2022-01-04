Квітуча Таюне: Олег Винник ніжно привітав «таємну» дружину з днем народження

Популярний співак Олег Винник, який вразив мережу новорічних емоцій, ніжно привітав свою незамінну бек-вокалістку Таюне з днем народження. Артист опублікував на своїй сторінці в Інстаграм її концертне фото та присвятив їй зворушливий пост. Олег назвав її квітучою та побажав світлого та щасливого життєвого шляху.

«Квітуча Таюне, з днем народження! Нехай твій голос звучить в унісон із серцями мільйонів людей, краса та молодість захоплюють та надихають, а життєвий шлях буде світлим та щасливим! Многая літа!», — написав Винник.

Його передплатники в коментарях приєдналися до привітань та бажають співачці всього найкращого.

Нагадаємо, шанувальники давно одружили Олега Винника та Таюне, називають бек-вокалістку його таємною дружиною. Але артисти ігнорують чутки та не коментують особисте життя.

38

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter