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Клізма не завадить: Леся Нікітюк показала, як «відкриває чакри» після Нового року

17:38 4 січня 2022
Леся Нікітюк

Популярна телеведуча Леся Нікітюк, судячи з її облікових записів у соцмережах, чудово провела новорічні свята і тепер змушена вдатися до допомоги медиків для того, щоб відновити свій привабливий зовнішній вигляд.

Про те, як вона це робить, дівчина показала у своєму Instagram.

«4 січня… відкриваємо чакри дівчатка», — написала вона.

При цьому зірка розмістила фото, на якому лежить у медичному кабінеті під спеціальним маятником.

А в сториз вона показала, чим її змащували під час косметологоічних процедур — жучки, павуки та інші комашки.

Також Леся Іванівна натякнула, через які ще процедури їй довелося пройти, бідолашці.

Але в результаті телеведуча знову набула квітучого вигляду, порадувавши фоловерів.

Шанувальники дружно підтримали Нікітюк, нарікаючи, що «ось би ще Різдво пережити» — мабуть, забули, що потім буде ще Старий Новий рік та інші свята.

Але, можливо, випадок із Лесею буде всім добрим уроком, що під час свят варто завжди дотримуватись міри.

Раніше «ФАКТИ» розповідали як зустрічали Новий рік українські зірки.

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