«Подвійний агент Зеленського та Путіна» зробив Насті Каменських комплімент з приводу її довгих ніжок

Популярна українська співачка Настя Каменських, яка зняла свою маму та Аллу Кудлай у ТікТок, продовжує публікувати фотографії, які готувала перед зустріччю Нового року, радуючи ними своїх шанувальників.

Один із нових знімків зірка опублікувала у своєму Instagram.

«З новим 2022 роком «, — лаконічно підписала кадр Каменських.

На ньому співачка постала у вечірній сукні яскраво-червоного кольору та туфлями-човниками йому в тон.

Одяг з високою горловиною та високим вирізом на нозі співачка доповнила блискучими сережками.

Таке вбрання дозволили дружині Потапа показати у всій красі свою струнку фігуру.

Тому навряд чи можна дивуватися з того, що репер першим захоплено відреагував на знімок.

" My caliente estrella !" («Моя гаряча зірка»), — написав він у коментарі.

Такими ж емоційними були висловлювання інших шанувальників.

«Яка гарна», «Боже, які ніжки», «Ось це сексуальність», «Шикарна», «Ох, хороша», «Покралішала дуже», «Вау», «Шикарні ніжки! Красуня!», «Розкішна!», «Ти найкраща!», «Супер! Красуня!», «Неперевершена! «, — написали вони.

Цікаво, що одним із коментаторів став користувач під ніком Roma_Moscow_kremlin 95 , який написав «Шикарні ніжки, красуня Анастасія», що дозволило фолловерам пожартувати з приводу того, що «агент «Кварталу 95» нібито пробрався в Кремль і замість того, щоб повідомляти таємну інформацію про українців, надсилає чиновникам Путіна фотографії Насті у різноманітних вбраннях. Втім, справжні наміри «Роми з Кремля» залишилися невідомими.

Нагадаємо, раніше Потап розповів, як відсвяткує річницю весілля з Каменських із «крутими артистами» рівня Snoop Dogg.

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