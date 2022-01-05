«Капелюх дістався від Кіркорова»: чоловік Алли Пугачової Максим Галкін здивував шанувальників стильним головним убором
Російський шоумен Максим Галкін, якому віднедавна заборонений в'їзд до України, вирішив порадувати шанувальників відео із двору власного замку у селі Грязь. Ролик він розмістив у своєму акаунті у соціальній мережі.
На відео чоловік Алли Пугачової, одягнений у біле пальто та капелюх, побажав шанувальникам гарного настрою.
«Наша ялинка. Всім гарного святкового настрою бажаю!» — написав він в Instagram.
Фоловерам гумориста дуже сподобалася ялинка, про що вони написали у коментарях.
«Яка чарівна у вас лісова красуня»; «Дуже святково!»; «Як у казці!» — захоплюються фоловери.
А деякі вирішили трохи «потролити» Максима, зазначивши, що його гарний капелюх, очевидно, дістався йому від колишнього чоловіка Алли Пугачової.
«Капелюх кіркорівський», — написали в коментарях.
Але «тонкий тролінг» не вдався: Максим вирішив не звертати увагу на подібні «підколи» напередодні Різдва.
Як писали «ФАКТИ», російський співак Філіп Кіркоров за 15 років після складного розлучення з Аллою Пугачовою так і не зустрів справжнього кохання. Артист тепер схильний вважати, що кохання не існує, а стосунки з Пугачовою із самого початку були приречені.232
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