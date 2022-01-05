27.27 / 27.52 30.67 / 31.07
Київ: +9
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Дружина Остапчука після Нового року злягла з важким грипом

12:49 5 січня 2022
Володимир Остапчук із дружиною

Дружина відомого телеведучого та шоумена Володимира Остапчука Крістіна злягла з важким грипом. Погано вона відчула себе після Нового року, який вони зустріли в Карпатах. У Крістіни різко піднялася температура і почався кашель. Запідозривши коронавірус, вона зробила два експрес-тести, які показали негативний результат. Три дні Крістіні не вдавалося збити високу температуру. Парі довелося перервати відпочинок, терміново повернутися до Києва та звернутися до медиків.

«Два тести показали негативний, але я думаю, що треба їхати до лабораторії і здавати нормальний тест і тест на грип. Учора в такому стані я подолала дорогу в 12 годин і скажу вам — це треш. Бажаю всім бути здоровими завжди!» — Написала Крістіна.

За результатами аналізів у неї діагностували грип А. За словами Крістіни, зараз вона почувається трохи краще, але дуже слабка. У неї вірусна інфекція.

Нагадаємо, Володимир Остапчук та Крістіна будують свій заміський будинок під Києвом. Дизайн інтер'єру буде виконано у французькому стилі.

В інтерв'ю «ФАКТАМ» Володимир Остапчук розкрив подробиці залаштунків шоу «Маска».

Фото instagram.com/kristygor

58

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Суддівський молоток

Українцям нарахують доплату за газ за кілька років: ухвалено важливе рішення

Пиріжки

Тісто за 5 хвилин і довго не черствіють: рецепт м'яких та смачних пиріжків

Найсмачніший салат «Різдвяний вінок»: простий рецепт святкової страви за годину

Найсмачніший салат «Різдвяний вінок»: простий рецепт святкової страви за годину

Салат «Ріг достатку»

«Геніальний» салат на святковий стіл від Людмили Борщ «Ріг достатку»: п'ять хвилин, і смачна страва готова

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.