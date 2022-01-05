Дружина Остапчука після Нового року злягла з важким грипом

Дружина відомого телеведучого та шоумена Володимира Остапчука Крістіна злягла з важким грипом. Погано вона відчула себе після Нового року, який вони зустріли в Карпатах. У Крістіни різко піднялася температура і почався кашель. Запідозривши коронавірус, вона зробила два експрес-тести, які показали негативний результат. Три дні Крістіні не вдавалося збити високу температуру. Парі довелося перервати відпочинок, терміново повернутися до Києва та звернутися до медиків.

«Два тести показали негативний, але я думаю, що треба їхати до лабораторії і здавати нормальний тест і тест на грип. Учора в такому стані я подолала дорогу в 12 годин і скажу вам — це треш. Бажаю всім бути здоровими завжди!» — Написала Крістіна.

За результатами аналізів у неї діагностували грип А. За словами Крістіни, зараз вона почувається трохи краще, але дуже слабка. У неї вірусна інфекція.

Нагадаємо, Володимир Остапчук та Крістіна будують свій заміський будинок під Києвом. Дизайн інтер'єру буде виконано у французькому стилі.

В інтерв'ю «ФАКТАМ» Володимир Остапчук розкрив подробиці залаштунків шоу «Маска».

Фото instagram.com/kristygor

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