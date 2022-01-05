Могло закінчитися трагедією: у будинок Злати Огнєвіч залетіла петарда

Співачка Злата Огнєвіч, яка після скандального завершення проекту «Холостячка» вирушила у відпустку на екзотичний острів, поділилася новорічним спогадом із дитинства. Якось святкування могло закінчитися трагедією для сім'ї співачки. Весела компанія на вулиці запускала феєрверки, одна з величезних петард пробила вікно і влетіла до кімнати співачки, вибухнувши. У святковій метушні та шумі сім'я не відразу помітила «сюрприз», тільки коли з кімнати став доноситися запах диму, вжили заходів.

«Колись у новорічні свята до нас у будинок влетіла величезна петарда. Вона пробила подвійні пластикові вікна та вибухнула в кімнаті. Тато нічого не зрозумів, бо в цей момент дивився черговий фільм про війну, він любить таке, і подумав, що це просто розірвався снаряд у телевізорі. Коли пішов дим, і стало смердіти на всю квартиру, ми запідозрили недобре. І коли забігли до кімнати з петардою, зрозуміли, що насправді сталося», — розповіла Злата Огнєвіч під час зйомок проекту Improv Live Show (Новий канал).

Нині співачка зустрічає Новий рік здебільшого на сцені. А потім влаштовує для себе зимові канікули, вирушаючи до теплих країн.

«Практично щороку я зустрічаю Новий рік на сцені. Для мене це справді важливо. Вірю у фразу: «Де Новий рік зустрінеш, там його і проведеш», — поділилася Злата.

Нагадаємо, 2022 Огнєвіч зустріла на сцені. У залі було помічено її сім'ю, а також колишнього учасника шоу «Холостячка» Макса Тарапату, з яким співачці приписують роман.

Підбиваючи підсумки, Злата Огнєвіч назвала минулий рік найкращим у її житті, незважаючи на те, що її обранець Андрій Задворний розбив їй серце.

Фото instagram.com/zlata.ognevich

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