Позитив зворушив мережу кумедним танцем з бабусею та дідусем

Музикант Олексій Завгородній — Позитив із гурту MOZGI, який розповів, як змінилося його життя після розлучення, зворушив мережу кумедним танцем із бабусею та дідусем. Вони підхопили вірусне відео у новорічні свята, коли Олексій приїхав відвідати рідних.

На своїй сторінці в Інстаграм Позитив опублікував відео, на якому запалює під хіт ZAVTRA гурту MOZGI.

«Зателефонуй стареньким, поговори і поділись своїми переживаннями! А краще приїдь у гості! Вони краще за будь-якого психотерапевта!» — підписав кумедний ролик Позитив.

Шанувальники відреагували на відео у коментарях, залишивши позитивні відгуки. Фоловери хвалять музиканта за те, що приділяє увагу бабусі та дідусеві.

Раніше свій танець під хіт «ZAVTRA» показала Настя Каменських.

Фото instagram.com/positiff

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