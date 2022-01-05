«Не можу описати свій стан»: відома українська співачка втратила дитину

Молода українська співачка Marietta здивувала відвертим зізнанням. Підбиваючи підсумки минулого року, вона опублікувала в Інстаграм пост і розповіла, що пережила тяжку втрату. На початку 2021 року у неї стався викидень.

«Наприкінці 2020 року ми з Сашком дізналися, що у нас буде дитина. Радості не було меж, і ми були впевнені, що все буде гаразд. А чому ні? Ми молоді, здорові, що може бути не так? Але на 10 тижні вагітності, якраз на Різдво, у мене трохи почав нити живіт, і ми одразу поїхали до лікаря», — розповіла співачка.

Але слова лікарів шокували майбутніх батьків. І зараз Marietta не може говорити про свій біль.

«Після слів, що розвитку немає, серце не б'ється, вечір я дуже погано пам'ятаю. Назвати це шоком складно, я просто не можу описати свій стан у той момент… Найбільше мене вразили слова лікарів, що заморожена вагітність, викидень — це нормально, так може бути і 2, і 3 рази, ви не знали? Ні, ми не знали! Нам ніхто ніколи не казав, що це може бути нормально, ніхто не готував до цього. Всі, хто з цим стикався, мовчать і тримають цей біль у собі!» — поділилася співачка.

За її словами, у складний момент її дуже підтримав чоловік Олександр, із яким вони разом майже 12 років, батьки та друзі.

Артистка каже, що зважилася на такий відвертий пост для того, щоб усі, хто стикається з подібною проблемою, не думали, що вони самотні у своєму горі і не закривалися в собі, не боялися просити про допомогу.

«Життя триває — і все обов'язково буде добре. Відпускаю і з вірою лечу на Новий рік», — написала Marietta.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що дружина телеведучого Володимира Остапчука Крістіна після Нового року злягла з грипом.

Фото instagram.com/marietta_ua

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