Слава Камінська нарвалася на критику в мережі через Ані Лорак

Колишня учасниця гурту «НеАнгели» Слава Камінська, яка зараз відпочиває в Туреччині, нарвалася на критику в мережі через Ані Лорак. Співачки зустрілися в одному готелі у Белеку. Слава опублікувала в Інстаграм спільне фото та назвала колегу «голосом нашої країни».

«Щоб не відбувалося, є голос країни у нашій країні. І ми не цінуємо те, що маємо! Все тимчасово: політика, погляди, телебачення! Ані Лорак — артистка! І, напевно, вакуум інформаційний — це про нас!» — написала Слава під фото.

Фоловери активно відреагували на світлину в коментарях, розділившись на два табори. Одні активно засуджують позицію Камінської та Лорак, пригадавши їй виступи та нагороди в Росії, називають «запроданкою».

Інші залишають компліменти співачкам, для яких «шоу-бізнес поза політикою».

Нагадаємо, після тривалої перерви Ані Лорак виступила в Україні та записала пісню українською мовою.

Також співачка оголосила тур містами України.

Фото instagram.com/babaslavka

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