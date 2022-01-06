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«Таланливий котик та солодка булочка»: Оля Цибульська зворушливо привітала сина з днем народження

13:01 6 січня 2022
Оля Цибульська

У родині популярної співачки та телеведучої Олі Цибульської, яка відзначила нещодавно день народження, ще одне сімейне свято. Напередодні Різдва вони відзначають день народження сина Нестора. Йому виповнилося сім років. Зіркова мама зворушливо привітала сина з іменинами, присвятивши йому піст в Інстаграм. Під фото з Нестором вона перерахувала його таланти та побажала міцного здоров'я.

«Синочку, з днем народження! Наш талановитий котик та солодка булочка. Любитель плато елітних сирів та бургундських равликів. Тонка і душа та велике добре серце. Музичний експерт та винахідник. Безмежне кохання і найбільше щастя. Серйозний бізнесмен, шеф-кухар, архітектор, сучасний артист та подорожувальник. Письменник та художник. Ти можеш усе, маєш усе, щоб море по коліна. Будь здоровим, не бійся помилятися, бери цей світ за чуба!» — написала Оля.

У коментарях до привітань приєдналися зіркові друзі співачки та передплатники.

Раніше Оля Цибульська розповіла, як змогла заплутати журі конкурсу «Маска».

Також співачка поділилася порадами, як ворожити на молодика.

Фото instagram.com/cybulskaya

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