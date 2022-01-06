Зірка «Папіка» Дарія Петрожицька показала свого бойфренда

Відома акторка, зірка серіалу «Папік» Дар'я Петрожицька, яка приховувала свого бойфренда, показала пристрасні обійми з коханим. Зараз пара насолоджується відпочинком у Єгипті та ділиться романтичними фото.

Компанію Дар'ї та Олексію, так звати молодого чоловіка, складають їхні друзі.

Нагадаємо, Петрожицька не любить афішувати особисте життя. Відомо, що вона була заміжня. З новим обранцем вона познайомилася під час відпочинку у Єгипті.

Потім парочку бачили разом у Дубаї.

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Фото instagram.com/petrozhitskaya

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