Зірка «Папіка» Дарія Петрожицька показала свого бойфренда
Відома акторка, зірка серіалу «Папік» Дар'я Петрожицька, яка приховувала свого бойфренда, показала пристрасні обійми з коханим. Зараз пара насолоджується відпочинком у Єгипті та ділиться романтичними фото.
Компанію Дар'ї та Олексію, так звати молодого чоловіка, складають їхні друзі.
Нагадаємо, Петрожицька не любить афішувати особисте життя. Відомо, що вона була заміжня. З новим обранцем вона познайомилася під час відпочинку у Єгипті.
Потім парочку бачили разом у Дубаї.
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Фото instagram.com/petrozhitskaya80
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