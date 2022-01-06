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Сасанчина з дружиною захейтили через відео з новонародженою дочкою: у чому причина

19:32 6 січня 2022
Сасанчина з дружиною захейтіли через відео з новонародженою дочкою: у чому причина

Співак Роман Сасанчин та його дружина Іванна, які стали батьками 30 грудня, порушили негласне правило серед селебрітіз та виклали у мережу відео своєї новонародженої доньки Елізабет, на якому добре видно її личко.

Перші кадри з'явилися в stories молодої мами — судячи з підпису, вони були зроблені рано вранці. Причому жінка не побоялася і знімати дитину уві сні.

При цьому Іванна, відповідаючи на закиди хейтерів, у своєму Instagram написала, що гріхом є сліпа віра у забобони. Вона також висловила впевненість у тому, що дитина вже після свого народження перебуває під захистом Бога.

Крім того, жінка відкинула звинувачення в тому, що так їх пара піариться на важливій події у своєму житті, адже якби це було так, вони б показали дитину значно пізніше, щоб витримати інтригу.

У свою чергу, щасливий тато зняв дитину вже в ліжечку, заодно похвалившись і дитячими меблями.

Нагадаємо, Роман з Іванною планували партнерські пологи, однак через ускладнення від цієї ідеї довелося відмовитися і жінці зробили кесарів розтин. Роман уже зізнавався, що навіть не міг уявити, що стане батьком так рано.

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