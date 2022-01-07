Помер культовий американський режисер, творець «Останнього кіносеансу» та «Паперового місяця»

У четвер, 6 січня, вдома в Лос-Анджелесі помер культовий американський режисер, сценарист, письменник і телеведучий Пітер Богданович. Йому було 82 роки. Богданович увійшов в історію світового кінематографа як творець фільмів «Останній кіносеанс» та «Паперовий місяць». Про смерть режисера повідомила донька Антонія Богданович.

Пітер Богданович народився 30 липня 1939 року у місті Кінгстон, штат Нью-Йорк. При цьому він був зачатий ще в Європі, звідки його батьки бігли, ховаючись від нацистів. Його батько Борислав Богданович був сербським художником та музикантом, мати Герма Богданович народилася в багатій єврейській родині в Австрії.

Свою кар'єру в кінематографі Пітер розпочинав як актор. Він вступив на акторські курси до відомого педагога Стелла Адлера у віці 16 років. Щоб його прийняли, Богданович збрехав і додав собі два роки.

Кінематограф був для нього всім. У 60-х Пітер дивився по 400 фільмів на рік. До багатьох писав рецензії. Він був знайомий з багатьма режисерами та акторами, дружив з Орсоном Уеллсом, Джоном Фордом та іншими. На нього вплинули французькі режисери нової хвилі — Жан-Люк Годар, Ерік Ромер, Клод Шаброль.

1971 року Богданович (йому було тоді 32 роки) представив фільм «Останній кіносеанс». Дія картини відбувається у невеликому містечку в Техасі. Головні герої — молоді американці, які мріють вирватись із цього нудного містечка. Картину було номіновано на вісім «Оскарів», вона отримала два з них. Про Богдановича заговорили як про вундеркінда і порівнювали його з Орсоном Уеллсом. Сьогодні «Останній кіносеанс» включений до Національного реєстру фільмів США як культурно-значуща картина.

Сібіл Шеперд і Джефф Бріджес у фільмі "Останній кіносеанс"

Фільм змінив не лише кар'єру Богдановича, а й його особисте життя. Він закохався в Сібіл Шеперд, виконавицю головної ролі, заради неї залишив дружину та двох дочок.

Через рік вийшла комедія Богдановича «У чому справа, док?» з Барброю Стрейзанд та Райаном О'Нілом у головних ролях. Фільм мав величезний успіх.

Пітер Богданович та Барбра Стрейзанд на зйомках фільму "У чому справа, док?"

Остаточно Пітер закріпив свої позиції в Голлівуді ще через рік завдяки фільму «Паперовий місяць», в якому знову зіграв О'Ніл разом зі своєю 10-річною донькою Татум. Дівчинка отримала премію «Оскар» як найкраща актриса і досі залишається наймолодшою володаркою премії Американської кіноакадемії у цій категорії.

На жаль, наступні фільми Богдановича вже не мали такого успіху. До найцікавіших його робіт відносяться «Маска» з Шер у головній ролі, «Божевільні підмостки» з Майклом Кейном, «Міс Переполох» з Оуеном Вілсоном і Дженніфер Еністон.

Сем Елліот, Шер та Пітер Богданович на зйомках фільму "Маска"

Продовження «Останнього кіносеансу» «Техасвілль» у 1990 році провалився у прокаті та був знищений критиками.

Богданович написав кілька книг про кіно та найяскравіших режисерів та акторів Голлівуду. Він також був ведучим програм про кінематограф на різних телеканалах.

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