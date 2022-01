Ані Лорак заспівала разом із дочкою: у мережі оцінили

Ані Лорак вперше виступила на великій сцені разом із 10-річною дочкою Софією. Їх запросили на запис новорічного випуску шоу Першого каналу «Дві зірок. Батьки і діти».

Відео співачка виклала у Instagram із побажаннями щастя у Новому році.

Мама та донька виконали хіт All I Want for Christmas Is You. При цьому дівчинка продемонструвала досить сильний голос, на що звернули увагу фани співачки.

У коментарях Софію називають новою зірочкою та зазначають, що мама може нею пишатися.

Нагадаємо, батько дівчинки Мурат Налчаджіоглву минулого року заручився з новою обраницею, яка вже натякнула на вагітність. При цьому Софія зізнавалася, що сумує за батьком, тому продовжить спілкуватися з ним і після його нового одруження.

