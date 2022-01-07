Онук Пугачової «набив морду» на рингу акторові Олексію Паніну: «Помста за Джигурду» не вдалася

Онук Алли Пугачової Микита Пресняков, який восени минулого року дебютував на сцені театру, побив скандального «колегу по цеху» — актора Олексія Паніна.

Щоправда, не просто так, а на камери, які зафіксували поєдинок 30-річного музиканта та 44-річного актора. Як пише «КП», бій на рингу відбувся після їхньої суперечки про бійцівські якості Микити Джигурди.

Пресняков стверджував, що той слабко б'ється, а Панін вирішив заступитися за Джигурду, але в результаті не раз опинявся на підлозі.

Видання зазначає, що Панін одягнув захист, а Пресняков ним знехтував, з'явившись на рингу лише у червоних шортах, демонструючи чудову спортивну форму. Його суперник цим похвалитися не міг, і вже за 20 секунд після початку бою опинився на підлозі. І далі падав — судді зупинили поєдинок у другому раунді.

«Я вперше на рингу, зробив що міг, — заявив після бою Панін. — Давайте приберемо професійних бійців, нехай вони довбаються. А ми будемо запрошеними зірками, які живуть за своїми правилами на цьому проекті. Продюсери не схотіли це зробити».

Раніше Микита Джигурда — фігурант бази «Миротворець» як російський посібник терористів — зустрівся на рингу із затятим прихильником «руського міра», депутатом Держдуми Віталієм Мілоновим. І побив його. Невдовзі після цього Мілонов викликав на бій репера Моргенштерна.

Фото Олексія Паніна із соціальних мереж

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